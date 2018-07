Article publié le 17 juillet 2018 par David Dagouret

Le constructeur canadien a dévoilé l’intérieur du premier avion CRJ doté de la nouvelle cabine.

Bombardier Avions commerciaux a dévoilé l’intérieur du premier avion régional CRJ doté de la nouvelle cabine "atmosphère" lors du premier jour du salon international de l’aéronautique de Farnborough.

Le premier appareil qui est doté de la cabine "atmosphère" est un CRJ-900 aux couleurs de Delta Airlines.

La nouvelle cabine "atmosphère" compte une aire de séjour améliorée pour le passager, la capacité de ranger des valises à roulettes, des toilettes plus spacieuses et un plus grand nombre de solutions de connexion.

