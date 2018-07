Farnborough 2018 : EasyFly signe un engagement pour cinq ATR -600

Article publié le 18 juillet 2018 par David Dagouret

Le transporteur colombien va élargir et renouveler sa flotte avec trois ATR 72-600 et deux ATR 42-600.

La compagnie aérienne colombienne EasyFly et ATR, ont signé aujourd’hui un protocole d’accord pour l’achat de cinq avions ATR de la série 600, dont trois ATR 72-600 et deux ATR 42-600.

Easyfly est devenu un opérateur ATR en 2014 lorsqu’elle a débuté le remplacement progressif de sa flotte de Jetstream 41. Les nouveaux ATR 72-600 seront principalement exploités pour les opérations de point à point en pleine croissance, au départ du centre de Bucaramanga, une ville du nord du pays présentant l’un des développements économiques les plus rapides de Colombie. Les ATR 42-600 permettront de poursuivre le remplacement progressif des Jetstream 41, en renforçant ainsi la connectivité régionale de point à point afin de soutenir et accroitre le développement continu des économies locales.

Alfonso Avila, Président d’EasyFly, a déclaré : "EasyFly a connu une croissance à deux chiffres de son trafic et de ses revenus chaque année depuis l’intégration des appareils ATR dans notre flotte et nous entendons poursuivre notre développement grâce à l’acquisition de l’ATR 42-600 et de l’ATR 72-600. Nous sommes conscients que les appareils de la série -600, plus modernes, sont les plus à même de soutenir notre croissance continue. Leur rentabilité nous permet de proposer des tarifs attractifs à nos passagers tout en leur offrant un niveau de confort digne d’un avion à couloir unique."

Christian Scherer, Président exécutif d’ATR, a pour sa part ajouté : "EasyFly deviendra un opérateur à la fois de l’ATR 42-600 et de l’ATR 72-600 et bénéficiera ainsi de la rentabilité inégalée de cette famille d’appareils. Cela permettra l’expansion de leurs opérations et le renouvellement de leur flotte, tout en prenant le moins de risques possible. Le marché régional colombien offre encore une marge de développement des opérations de point à point et EasyFly continuera de satisfaire cette demande, en répondant aux besoins de ses passagers et en renforçant la connectivité. La connectivité régionale, et, par conséquent, l’aviation régionale, jouent un rôle majeur dans la croissance des marchés en développement. C’est très certainement ce qu’il se produit en Amérique latine et l’intention d’EasyFly d’élargir sa flotte d’ATR vient clairement confirmer l’importance de nos appareils dans le soutien à ce développement."





