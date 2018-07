Farnborough 2018 : Extraordinary Editions publie un livre impressionnant pour les 100 ans de la RAF

Article publié le 19 juillet 2018 par David Barrie

Martin Morgan nous a expliqué au salon de Farnborough comment il a pu réaliser cet ouvrage si spécial.

Au détour d’un couloir des halls du salon de Farnborough au Royaume-Uni, on découvre des exposants qu’on ne s’attendrait pas forcément à rencontrer. C’est le cas de Martin Morgan, directeur de Extraordinary Editions, qui a compilé avec toutes une équipe d’archivistes, documentalistes et universitaires des documents retraçant les 100 ans de la Royal Air Force pour en faire un livre … monstrueux !

Monstrueux d’abord par sa taille. Cette anthologie compte par moins de sept cents pages avec des documents originaux parfois retranscrits et expliqués, des photos, des cartes ou des lettres. Le livre mesure près de quarante centimètres de haut pour vingt-sept centimètres de largeur et près de dix centimètres de largeur. Cette taille a été dictée par les documents originels qui ont pu être reproduits à dimension réelle. Il pèse près de sept kilogrammes !

Monstrueux par sa réalisation ; il a fallu plus de deux ans à l’équipe pour rechercher le matériau qui allait servir à l’élaboration de cet historique documenté. Martin Morgan a fait appel aux archives du musée de la RAF pour trouver les meilleures pièces qui pouvaient illustrer les cent ans de l’armée de l’air britannique. Le livre est imprimé en très haute définition et a été relié à la main par des artisans reconnus. La couverture est en cuir véritable avec la cocarde si identifiable en son milieu. Fait à la main, il faut au moins deux semaines de travail pour l’imprimer et le relier. Seuls mille cinq cents livres seront produits, pas un de plus, pas un de moins. Martin Morgan précise que ce sera “premier arrivé, premier servi” pour l'acquérir.

Monstrueux aussi par son prix. La version “de base” de ce livre coûtera 975£ (1100€). Seules mille deux cent cinquante copies seront produites. Viennent ensuite des version signées. Il y en aura deux cent cinquante. Chaque livre sera dédicacé par trois pilotes ayant été aux commandes de cinq avions emblématiques de la Royal Air Force : le Spitfire, le Lancaster, le Vulcan, le Harrier ou le Tornado. Chaque copie signée comportera la biographie des signataires ainsi que des photos des personnes en service. Cette version “de luxe” sera au prix de 1995£ (2235€). Pour terminer, deux livres uniquement présentent un panneau de l’aile d’un Harrier pour l’un et d’un Spitfire pour l’autre. Ils ne seront toutefois pas vendus, mais seront mis aux enchères. Vingt-quatre autres ont été donnés à des musées ou des sponsors.

Bien que la publication de cet ouvrage soit purement commerciale, les éditions Extraordinary Editions reverseront une part des bénéfices des ventes à l’association caritative de la RAF.

Pour l’avoir eu en main, c’est un objet d’une qualité rare ; les matériaux nobles utilisés, la documentation, les reproductions et les informations présentées à l’intérieur sont saisissants. On regrettera cependant que le contenu ne puisse pas être accessible au commun des mortels et ne soit réservé qu’à un tout petit nombre. Une version “low cost” pourrait être une alternative attractive pour les bourses plus modestes. Cela ne semble toutefois pas être dans la tradition de Extraordinary Editions qui publie des éditions de luxe.

Si vous voulez (ou pouvez) vous le payer, il vous est possible de le commander en ligne sur le site de Extraordinary Editions où un bon de commande pourra y être télécharger. La livraison vous coûtera tout de même 60€ pour la France.

