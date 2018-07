Farnborough 2018 : Hokkaido achète jusqu'à trois ATR

Article publié le 18 juillet 2018 par David Dagouret

La compagnie du groupe Japan Airlines passe une commande ferme de deux ATR 42-600 avec une option d'un appareil.

Hokkaido Air System Co.(HAC), une compagnie aérienne du Groupe Japan Airlines et ATR, ont signé un protocole d’accord pour l’achat ferme de deux ATR 42-600, avec une option sur un troisième appareil. HAC débutera l’exploitation de ces avions à partir de 2020. Ces appareils remplaceront la flotte actuelle de HAC, constituée de Saab 340.

Yoichiro Kuwano, Président d’HAC, a déclaré : "Les ATR 42-600 sont dotés d'une large cabine, comparable à celle d’un appareil de taille moyenne, ce qui améliorera considérablement le confort de nos passagers. Ces appareils bénéficient également d’une grande expérience dans les opérations par temps froid en hiver, ce qui leur permettra d’avoir une très bonne fiabilité dans le froid d’Hokkaido. Avec ces nouveaux appareils et notre système d’opérations sûres, nous continuerons à proposer des solutions de voyage fiables et confortables aux entreprises et communautés locales."

Christian Scherer, Président exécutif d’ATR, a quant à lui déclaré : "Nous sommes ravis de constater que l’ATR est un avion parfaitement adapté au Japon. Avec une rentabilité inégalée, l’ATR est sans l’ombre d’un doute le bon choix d’un point de vue financier. Qui plus est, l’approbation du groupe Japan Airlines pour cet investissement témoigne de la pertinence de notre produit dans une des sociétés les plus modernes, où le confort, le respect de l’environnement et les avantages de la connectivité régionale sont des éléments de poids."





