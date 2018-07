Farnborough 2018 : pour Boeing, le futur se trouve dans NeXt

Article publié le 19 juillet 2018 par David Barrie

Boeing NeXt va permettre au géant américain d'entrer sur le secteur des aéronefs autonomes pour trouver de nouveaux marchés à long terme.

Lors d’une conférence de presse organisée pendant le salon aéronautique de Farnborough, Boeing a, par la voix de Greg Hyslop (son responsable technique), annoncé le lancement d’une nouvelle entité en son sein nommée NeXt. Son but sera d’évaluer et de chercher les futurs moyens de transport autonomes, les applications liées et les moyens pour en faire une industrie bénéficiaire. Boeing travaillera conjointement avec SparkCognition, spécialisée dans l’intelligence artificielle.

Avec cette entité, Boeing veut fournir les ressources et l’expertise de l’entreprise dans cette nouvelle technologie et poser les bases de ce qui pourrait être, selon l’avionneur américain, une révolution dans le transport aérien.

Boeing a avoué déjà travailler sur différents véhicules qui pourrait transporter des passagers et du frêt. Le constructeur a conscience que de nombreux problèmes devront être résolus, mais qu’ils devraient réussir pour certifier les solutions. Boeing dit vouloir réfléchir aussi aux infrastructures du futur pouvant accueillir ces aéronefs. Il leur faudra aussi travailler avec les autorités pour s’accorder sur les procédures de contrôle aérien. C’est à ça que NeXt servira dans les années à venir.

Toutefois, un prototype n’a pas encore à l’ordre du jour. Boeing NeXt dit avoir deux produits en tête, mais n’a pas voulu en dire plus.

Ce qui importe à l’avionneur est évidemment une sécurité et une fiabilité maximales qui inspirera la confiance parmi ses clients et les usagers. C’est évidemment le mot qui a été répété le plus de fois pendant la rencontre avec les responsables du constructeur de Chicago.

C’est surement la première édition du salon de Farnborough où l’accent est autant mis sur les véhicules autonomes, hybrides ou électriques. Il semble que cette tendance ne soit pas prête de s’arrêter avec le nombre important de projets présentés ici en Angleterre et la confiance que leur portent les grands acteurs du secteur.

Liens commerciaux

Sur le même sujet