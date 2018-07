Farnborough 2018 : visite de la cabine de l'A330neo TAP (photos)

Article publié le 16 juillet 2018 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net a pu arpenter la cabine de l'Airbus A330neo de la compagnie portugaise ; découvrez l'intérieur de cet appareil en photos.

Lors du premier jour du salon aéronautique de Farnborough, l'équipe d'Aeroweb-fr.net a découvert la cabine d'un des futurs Airbus A330neo qui sera livré à la compagnie portugaise, TAP Air Portugal (compagnie de lancement de l'A330neo).

L'avion est un Airbus A330-900neo, immatriculé F-WWKM (numéro de série MSN 1819). La cabine est configurée en trois classes pouvant accueillir un total de 298 passagers.

La classe Affaires :

La classe Economy Premium :

La classe Economy :

Les sièges de la classe Economy sont très fins, ils ont une largeur de 18 pouces (46cm) avec un espacement entre sièges de 31 pouces (79cm).

Précisons que les sièges de la classe Economy et Premium Economy sont les mêmes mais que l'espace pour les jambes est plus important en classe Premium.

Trois "galleys" sont présents dans l'appareil, à l'avant, au centre et à l'arrière de l'appareil. Celui de l'arrière est vraiment très spacieux, l'espace de travail de l'équipage est optimal. Le galley arrière étant placé tout au fond du fuselage, cela permet de gagner des sièges en plus sur les derniers rangs de la classe éco.

Un espace de repos pour l'équipage est également présent sur l'appareil. Il est accessible par un escalier se trouvant au centre de l'appareil. Cet espace est composé de cinq couchettes pour le personnel navigant commercial et une pour le personnel navigant technique. Encore une fois, cela permet à Airbus de gagner de l'espace en cabine pour obtenir plus de sièges. En outre, l'espace de repos est construit sur le modèle d'une palette standard et peut être enlevé simplement lors d'une escale, comme une vulgaire palette cargo (grâce à une trappe dans le sol de la cabine).

Pour terminer notre visite, nous avons accédé au cockpit de l'appareil qui est semblable à tous les autres avions de la famille A330, afin que les pilotes puissent passer d'un appareil à un autre sans problème.

