Farnborough 2018 : Viva Aerobus commande des Airbus A321neo

Article publié le 18 juillet 2018 par David Dagouret

La compagnie mexicaine passe une commande de 25 A321neo ainsi qu'une conversion de 16 A320neo en A321neo.

Airbus et Viva Aerobus ont signé un contrat lors du salon aéronautique de Farnborough. Cet accord porte sur l'acquisition de 25 Airbus A31neo supplémentaires et a converti 16 Airbus A320neo en Airbus A321neo. Le carnet de commande la compagnie mexicaine envers Airbus est actuellement de 80 appareils de la famille A320 (15 A320ceo, 24 A320neo et 41 Airbus A321neo).

Viva Aerobus n'a pas encore décidé de son choix de moteur et l'annoncera à une date ultérieure.

