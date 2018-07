Korean Air organisera l'assemblée générale annuelle de l'IATA en 2019

Article publié le 2 juillet 2018 par David Dagouret

La compagnie coréenne a été désignée par l’Association du Transport Aérien International (IATA) pour organiser son Assemblée Générale Annuelle en 2019.

L’Assemblée Générale Annuelle (AGA) de l’Association du Transport Aérien International (IATA), dite “Conférence des Nations Unies sur l’industrie aéronautique”, se tiendra en juin 2019 à Séoul, en Corée.

La Corée a été choisie pour accueillir le prochain rassemblement lors de l’Assemblée Générale Annuelle 2018 qui avait lieu à Sydney du 2 au 5 juin. De nombreux représentants de Korean Air dont le Vice-Président de la compagnie, Keehong Woo, étaient présents lors du rassemblement.

Cet événement sera l’occasion pour Korean Air de développer son influence dans le paysage aérien mondial mais aussi de réunir pour la toute première fois à Séoul les PDG de plus de 280 compagnies aériennes.

Le Président de Korean Air, Yang-Ho Cho, agira en tant que Président de l’AGA de l’IATA en 2019.

L’année 2019 est une année particulièrement importante pour Korean Air. La compagnie fêtera son 50ème anniversaire mais aussi ses 30 ans en tant que membre de l’Association du Transport Aérien International (IATA) qui fêtera elle-même ses 75 ans.

Alexandre de Juniac, Directeur Général et CEO de l’IATA a déclaré : "L'industrie de l'aviation est impatiente de se réunir à Séoul pour la 75ème AGA de l'IATA. La Corée du Sud est devenue une plaque tournante très performante en termes de transport et de logistique. J’ai la certitude que Korean Air saura nous accueillir de la meilleure des manières à Séoul, qui sera transformée, le temps de l’Assemblée Générale Annuelle, en capitale de l’industrie aéronautique mondiale. Nous sommes également très heureux de pouvoir être présents à Séoul pour célébrer le 50ème anniversaire de la compagnie."

L’AGA de l’IATA est le plus grand rassemblement de l’industrie aéronautique mondiale. Connue aussi sous le nom de « Conférence des Nations Unies sur l’Industrie Aéronautique », plus de 1000 représentants de compagnies et acteurs de l’industrie s’y retrouvent chaque année pour discuter du développement du secteur aéronautique, de questions économiques et de sécurité à bord, des différentes difficultés rencontrées, mais surtout pour renforcer les relations et coopérations entre les compagnies aériennes membres.

L’AGA de l’IATA sera aussi l’occasion pour la Corée d’exposer au monde la richesse de sa culture. L’activité touristique devrait augmenter et créer de nombreuses externalités positives dont la création de nombreux emplois.

Grâce à son rôle d’organisateur, Korean Air jouera en 2019 un rôle prépondérant dans les orientations stratégiques de l’industrie aéronautique et organisera un forum de discussion sur les grandes tendances et les changements que connaissent cette industrie.

Korean Air accueillera également la réunion des Présidents de l'Association of Asia Pacific Airlines (AAPA) en Corée en octobre prochain.

