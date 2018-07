La Royal Air Force célèbre ses 100 ans en beauté !

Article publié le 16 juillet 2018 par David Barrie

A Fairford, les Britanniques ont fêté le centenaire de la création de leur armée de l'air lors du traditionnel meeting du Royal International Air Tattoo (RIAT).

L'armée de l'air britannique a invité de nombreux pays à participer à son Royal International Air Tattoo annuel afin de célébrer comme il se doit son premier centenaire d"existence. Plus de trente nations ont répondu présentes lors de ce meeting aérien gigantesque avec plus de trois cents avions au sol et cent vingt en vol.

A peine imaginable quand on ne s'y est jamais rendu, le meeting du Air Tattoo se déroule sur la plateforme militaire de Fairford, dans l'ouest de l'Angleterre. Le long de la piste, sont garés les aéronefs, d'un bout à l'autre sans discontinuer. Ce sont donc trois kilomètres d'avions ou d'helicoptères présentés au public.

Justement, le public s'est déplacé en masse avec pas moins de 185000 personnes venues voir les présentations en vol et les diverses activités au sol.

Et pour son centennaire, la RAF a prévu de nombreux survols d'avions qui ont marqué ce corps ou qui le marqueront dans l'avenir. Outre le traditionnel mais toujours aussi superbe Spitfire, on a pu admirer un Lancaster, un Tornado et un F-35 en patrouille, des Eurofighter Typhoon ou les Red Arrows.

Ensuite, des patrouilles du monde entier se sont retrouvées pour un spectacle saisissant : Les Suisses, les Italiens, Jordaniens, ... Pour finir, plusieurs nations ont effectué des démonstrations en vol de leurs appareils les plus emblématiqes : le Rafale pour la France, le F-18 pour le Canada, le Sukhoi Su-24 pour l'Ukraine, etc ...

Pour terminer, on pourra parler de l'organisation sans faille. Bien sur, il y a beaucoup de monde et cela engendre de l'attente, mais la RAF est parvenue à contenir la foule tout en donnant un accès privilégié aux visiteurs. Comme on le répète souvent ici, cet état d'esprit est exemplaire et suscite l'admiration. La Royal Air Force a réussi à célébrer ses cent d'une manière remarquable et nous ne pouvons que lui souhaiter d'en faire autant dans cent ans !

