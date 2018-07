Le premier Airbus A350 ULR sort de peinture

Article publié le 31 juillet 2018 par David Dagouret

Le premier Airbus A350 Ultra Long Range arbore les couleurs de Singapore Airlines.

Le constructeur européen, Airbus, a annoncé que le premier Airbus A350 Ultra Long Range (ULR) était sorti de l'atelier de peinture.

Ce premier appareil qui sera immatriculé 9V-SGE, msn 216, arbore désormais les couleurs de Singapore Airlines, compagnie de lancement de ce modèle.

La compagnie basée à Singapour a commandé sept Airbus A350-900 ULR. Elle déploiera se modèle d'avion entre Singapour et les Etats-Unis avec notamment la liaison vers New-York qui deviendra la ligne commerciale la plus longue au monde. Singapore Airlines enverra également ses A350 ULR vers Los Angeles et San Francisco.

Liens commerciaux

Sur le même sujet