Lufthansa Cargo choisit Quintiq

2 juillet 2018

Le groupe allemand a choisi Quintiq, du groupe Dassault Systèmes, pour la planification de sa production.

Quintiq, une marque du groupe Dassault Systèmes et leader mondial de la planification et de l'optimisation de la supply chain, a été choisie pour améliorer la planification de la production de Lufthansa Cargo sur deux de ses pôles les plus importants, Francfort et Munich. Par la suite, d'autres sites viendront s'ajouter au projet de Lufthansa Cargo qui consiste à mettre en place un système de coordination de la chaîne logistique à l'échelle mondiale. La solution Quintiq va permettre à Lufthansa Cargo d'améliorer ses performances commerciales en optimisant la capacité des postes de travail et en améliorant le flux entre les marchandises entrantes et sortantes.

La solution Quintiq est capable de générer un plan de production sept jours à l'avance en fonction des commandes planifiées. À mesure que le jour des opérations approche, la solution remplit le plan avec les commandes effectives. Grâce à la technologie d'optimisation rapide, elle peut même gérer les changements de dernière minute lorsque la totalité des informations sur certaines commandes n’est disponible que quelques heures avant la livraison prévue. De plus, la solution s'intègre de façon transparente avec les systèmes iCargo et Forecast de Lufthansa Cargo. La boucle rétroactive entre Forecast, Quintiq et iCargo produit des plans plus précis des activités de répartition et d'assemblage des chargements, et permet à iCargo de superviser les opérations.

Lufthansa Cargo est le plus gros transporteur de fret aérien d’Europe, avec plus d'un million de tonnes de marchandises transportées chaque année à travers une centaine de pays. Sur les deux pôles sélectionnés pour la mise en œuvre de la solution Quintiq, les marchandises entrantes doivent être réparties puis assemblées en vue de la livraison suivante, effectuée par avion ou par camion. Quintiq va permettre à Lufthansa Cargo de prendre de meilleures décisions concernant les plannings et l’utilisation des postes de travail dédiés aux activités de répartition et d'assemblage. En offrant à la société une meilleure visibilité sur la gestion des marchandises entrantes et sortantes, la solution élimine l’attente, parfois longue, lorsqu'un poste de travail est réservé. Lufthansa Cargo est ainsi à même d’augmenter la capacité des postes de travail, de limiter l'espace requis pour le stockage et d’améliorer la fiabilité des dates de livraisons clients.

Sören Stark, Directeur Général, Lufthansa Cargo a déclaré : "Chez Lufthansa Cargo, nous sommes constamment à la recherche de nouvelles méthodes pour simplifier les opérations et accroître l'efficacité. La numérisation est primordiale. Elle améliore notre avantage concurrentiel et apporte de la valeur à nos partenaires. Nous faisons confiance à Quintiq pour nous permettre de fournir des services plus efficaces à nos clients et renforcer notre position sur le marché. Nous voulions numériser nos processus et nos recherches en ce sens nous ont menées à Quintiq."

Rob van Egmond, PDG de Quintiq a déclaré : "Nous sommes ravis que la solution Quintiq ait été choisie pour transformer la planification de la production de Lufthansa Cargo. Compte tenu du fort volume de production, l'amélioration de l’efficacité des opérations de répartition et d'assemblage des marchandises aura un impact significatif sur les performances de l'entreprise. Notre solution d'optimisation de la planification apporte de la valeur à toutes les sociétés leaders sur leur marché, quels que soient leur domaine et le niveau de complexité de leurs opérations. Mais notre présence dans l'industrie de l'aviation est renforcée par cette expansion dans le secteur du fret aérien."





