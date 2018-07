Oshkosh 2018 : Incident à l’atterrissage d’un F-7F Tigercat

Article publié le 25 juillet 2018 par P-E Langenfeld & J. Mathieu

Poussée d’adrénaline lundi dernier lors de l’atterrissage d’un des deux Grumman F-7F “Tigercat” après leur démonstration en vol à Oshkosh.

L’un des temps forts de la journée de lundi, le vol en formation de deux F-7F Tigercat, s’est terminé par un incident heureusement sans gravité. Après le court vol en patrouille tout en majesté et en puissance, l’un des deux F-7F présentés à Oshkosh a été victime pendant le roulage d’un incident sur son train principal gauche entraînant la perte du pneu.

C’est avec maestria et beaucoup de sang-froid que la pilote Connie Bowlin, ex-commandant de bord sur Boeing 767 chez Delta Airlines, a maintenu son avion sur la piste alors que la jambe de train gauche ne reposait plus que sur la jante en magnésium (ce métal, même s’il est léger, a la fâcheuse caractéristique de s’enflammer facilement).

Malgré des étincelles et des flammes très impressionnantes, le Tigercat s’est immobilisé sur la piste principale du meeting d’Oshkosh sans qu’il y ait de départ de feu et sans dégâts supplémentaires. Les moteurs ont été coupés immédiatement et l’hélice gauche n’a pas touché la piste. Il y a fort à parier que les longues minutes qui ont précédé l’arrivée des pompiers ont dû en faire transpirer plus d’un(e) !

Finalement, une nouvelle roue sera installée sur place en l’espace d’une heure environ et l’appareil retournera tracté sur le tarmac. Un nouveau témoignage de la robustesse des productions Grumman, constructeur souvent rebaptisé par les pilotes Grumman Iron Works !

Vidéo de l'incident :

Liens commerciaux

Sur le même sujet