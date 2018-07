Oshkosh 2018 : la CriCri Team en démonstration

Article publié le 25 juillet 2018 par P-E Langenfeld & J. Mathieu

Des équipes ou des avions français sont régulièrement présents à l’EAA Airventure d’Oshkosh ; cette année, c’est au tour de la CriCri Team de présenter en vol le plus petit avion bimoteur du monde : le CriCri.

Pour ceux qui ne connaissent pas cet avion atypique, le CriCri a été imaginé par Michel Colomban en 1973 dans l’idée de faire un avion minimaliste tout en offrant une plage d’utilisation conséquente. Le résultat : un avion de 81kg pour une masse maximale au décollage de 170kg, ou souvent l’avion pèse moins lourd que son pilote ! Motorisé par deux moteurs 2 temps de douze chevaux, il ne consomme que 10L/h et peut donc voler plus de trois heures à sa vitesse de croisière (90 noeuds) tout en étant capable de passer tout le premier cycle voltige.

Pour en revenir à la présence de l’équipe aux Etats-Unis, le CriCri est parti de Toulouse en mai dernier pour être remonté et testé à Oshkosh et Waupaca. L’une des particularités de la démonstration est de faire décoller le Cricri depuis le toit d’une voiture. Ford étant l’un des sponsors majeurs d'AirVenture, c’est donc eux qui fournissent un puissant 4X4 qu’il a fallu au préalable équiper pour recevoir l’avion.

Ceci étant fait et une fois la validation de la présentation obtenue des Autorités, Lionel Adroit (le pilote), Daniel Prativel (conducteur voiture) et Lucie Chapirot-Sarda (sécurité) ont pu présenter une première fois le CriCri ce lundi. Ils repasseront en présentation en vol sur le plus grand meeting aérien du monde ce jeudi 26 juillet 2018 et samedi prochain.

La démonstration en vol peut être suivie en ligne : https://www.eaa.org/en/airventure/eaa-airventure-news-and-multimedia/eaa-airventure-webcams/air-show

