Oshkosh 2018 : Les 80 ans du T-6 Texan

Article publié le 27 juillet 2018 par P-E Langenfeld & J. Mathieu

Cette année, un des thèmes d’Oshkosh est la célébration des 80 ans de service du North American T-6 Texan (ainsi que ses dérivés SNJ et Harvard), un appareil construit à plus de 15 000 exemplaires !

Le T-6 Texan a été l’avion d’entraînement de la quasi majorité des élèves pilotes alliés durant la Seconde Guerre Mondiale et de plusieurs générations de pilotes qui ont suivi.

Initialement produit à Inglewood en Californie par la firme North American, sa chaîne de production sera ensuite déplacée à Hensley au Texas, lui conférant le nom de Texan.

Désigné AT-6 au sein de l’US Army Air Corp (future US Air Force), SNJ dans l’US Navy et Harvard dans les forces du Commonwealth, il va très vite acquérir une excellente réputation au sein des forces : l’avion est robuste, stable et facile à maintenir. Il obtiendra même le surnom de “Pilot Maker” (le faiseur de pilotes). En effet, il exigeait un pilotage coulé, avec des actions les moins saccadées possibles sur les commandes.

Il sera employé par plus de soixante forces aériennes au cours de sa (très longue) carrière en tant qu’avion d’entraînement mais aussi d’attaque au sol. Il fera ensuite la joie de nombreux collectionneurs dans le monde, cet avion devenant un invité fréquent dans les meetings aériens.

Afin de commémorer cet anniversaire, un maximum de Texans ont été conviés à l’AirVenture d’Oshkosh, l’idée étant d’en avoir au minimum quatre-vingts et d’en faire voler un maximum lors d’un "mass flight" (vol de masse en formation), une pratique bien connue des Américains et toujours aussi spectaculaire.

Au final c'est une quarantaine de T-6 (et dérivés) qui ont défilé en plusieurs formations au-dessus du public d’Oshkosh, leurs moteurs Pratt & Whitney “Wasp” de 600ch générant un vacarme reconnaissable entre tous !

