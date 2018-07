Philippine Airlines recoit son premier Airbus A350

Article publié le 16 juillet 2018 par David Dagouret

Le 13 juillet dernier, Airbus a livré le premier Airbus A350 à la compagnie des philippines.

Une cérémonie a eu lieu, le 13 juillet dernier, à Toulouse pour la livraison du premier Airbus A350 à la compagnie Philippine Airlines. La compagnie des philippines devient ainsi le 19e opérateur à exploiter l'Airbus A350. L'appareil qui a été livré est le premier des six exemplaires commandés par Philippine Airlines.

L'avion qui est immatriculé RP-3501, msn 221, est équipé des nouvelles winglets qui lui permettent d'allonger son rayon d'action. La cabine est configurée en trois classe pouvant accueillir un total de 295 personnes dont 30 en classe business, 24 en classe premium economy et 241 en classe economy.

L'Airbus A350-900 de Philippine Airlines sera déployé vers New York et Londres. La liasion entre Manille et New York représente une distance de plus de 8 000 miles nautiques avec un trajet retour d'environ 17 heures de vol.

