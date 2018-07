Qatar Airways lance l'Oryx Kids Club

Article publié le 5 juillet 2018 par David Dagouret

La compagnie qatarie lance un nouveau programme dédié aux enfants.

À l’approche des vacances d’été, Qatar Airways dévoile son nouveau programme pour enfants : Oryx Kids Club. Depuis le 1er juillet, les petits globes-trotters voyageant sur les vols long-courriers de Qatar Airways, peuvent bénéficier dès l’embarquement d’un petit kit de voyage entièrement pensé et conçu pour eux. Ce dispositif sera étendu dès le 1er septembre 2018 aux vols moyens-courriers.



Ce kit de voyage ludique est composé entre autres de peluches, de jouets spécialement conçus pour l’occasion et également de jeux et de paniers repas aux couleurs des mascottes Oryx Kids Club. L’occasion pour les jeunes passagers de découvrir les super-héros du programme qui les accompagneront tout le long du voyage : Orry et Orah ainsi que leurs accolytes Kamil le chameau, Faairs le faucon et Farrah le renard du désert. Une attention qui facilitera le voyage des petits et des grands.





Mme Salam Al Shawa, Vice-Présidente Senior Marketing et Communication d’Entreprise a déclaré : "Chez Qatar Airways nous cherchons continuellement à améliorer l’expérience voyage de nos passagers quelque soit leur âge. Nous avons à cœur que l’expérience en vol soit aussi agréable que possible pour les enfants et les familles. Ce kit de voyage aux couleurs de nos mascottes Oryx Club permet aux plus jeunes de se divertir dès l’embarquement. Des chaînes dédiées aux enfants avec du contenu adapté sont aussi disponibles sur notre système de divertissement Oryx One."





