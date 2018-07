Article publié le 6 juillet 2018 par David Dagouret

Safran inaugure une nouvelle usine en Pologne pour la production de pièces du moteur LEAP.

L’usine Safran Aircraft Engines Poland a été inaugurée, le 04 juillet, par Philippe Petitcolin, Directeur Général de Safran, en présence du vice-ministre pour les investissements et le développement polonais Adam Hamryszczak, de l’ambassadeur de France en Pologne Pierre Lévy et d’Olivier Andriès, Président de Safran Aircraft Engines. Cette nouvelle usine est dédiée à la production d’aubes de turbine basse pression pour le moteur LEAP de CFM International1.

Safran a investi 48 millions d’euros pour ce site de 8 000 mètres carrés doté d’équipements industriels qui serviront des objectifs de cadence très élevés. L’usine est située à Sędziszów Małopolski, au sud-est de la Pologne, en plein cœur du pôle de compétences aéronautiques de l’Aviation Valley. Elle emploie aujourd’hui plus de 200 collaborateurs, dont près de 150 opérateurs formés aux métiers de la mécanique de précision. Cette nouvelle implantation qui a livré ses premières pièces en juillet 2017 s’est fixé un objectif de production de 180 000 aubes basse pression cette année, 350 000 en 2019 et 800 000 à horizon 2022.

Cet investissement illustre la volonté de Safran de développer des capacités industrielles au meilleur niveau pour soutenir la montée en cadence de production inédite du moteur LEAP. CFM International livrera cette année 1 100 moteurs, pour atteindre 2 000 moteurs par an à l’horizon 2020.

Philippe Petitcolin, Directeur Général de Safran a déclaré : "Je suis ravi d’inaugurer ce nouveau site Safran en Pologne, qui permet de renforcer les liens industriels que nous avons tissés avec ce pays depuis plus de 15 ans. S’appuyant sur une main d’œuvre hautement qualifiée, l’industrie aéronautique polonaise est aujourd’hui en pleine croissance et joue un rôle majeur en Europe. Une croissance à laquelle Safran prend part en s’impliquant activement dans différents programmes de formation spécialisés et en investissant localement, créant ainsi de nombreux emplois."

