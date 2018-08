Air Austral affrète l'A380 de HiFly

Article publié le 2 août 2018 par David Dagouret

Les rumeurs allaient bon train depuis quelques jours c'est maintenant officiel, la compagnie française opérera bien avec l'Airbus A380 de Hi Fly à compter du 24 août prochain.

Air austral vient d'annoncer qu'elle allait affréter l'Airbus A380 de la compagnie Hi Fly entre le 24 août et le 09 septembre 2018.

La compagnie française explique qu'à compter du 24 août prochain elle est obligé d'immobiliser son Boeing 787 immatriculé F-OLRB dans le cadre de la vague d’inspections renforcées des appareils 787- 8 équipés de moteurs Rolls Royce Trent 1000, rendue obligatoire par les mesures de sécurité de l’EASA.

Air Austral a donc signé ce jeudi 02 août 2018, un contrat d'affrètement avec la compagnie Hi Fly pour son super jumbo. Hi Fly a présenté son Airbus A380-800 lors du salon aéronautique de Farnborough le 19 juillet dernier.

Cet ancien appareil de la compagnie Singapore Airline, sorti officiellement de sa flotte au mois de novembre 2017, est équipé de seulement 471 sièges. Dans une version hautement densifiée, ce type d’appareil peut transporter jusqu’à 852 passagers. L’A380 d’HiFly est configuré en trois classes 12 sièges "First" , 60 sièges "Business" et 399 sièges "Economique".

Sur toute la période, Air Austral prévoit une représentation de la compagnie à bord des vols opérés par Hifly avec la présence de cinq personnels naviguant commerciaux (PNC) en soutient des équipages de la compagnie portugaise.

Air Austral a effectué des modifications de son programme des vols pour la période concernée, et en particulier sur sa liaison Mayotte-Paris. En effet, l’appareil, ne répondant pas aux critères spécifiques de la piste de Dzaoudzi, et étant de trop grosse capacité pour effectuer les liaisons régionales telles que Réunion-Bangkok, amène la compagnie à réorganiser son programme des vols.

Les passagers initialement prévus sur la ligne directe Mayotte-Paris d’Air Austral seront ainsi réacheminés jusqu’à leur destination finale via La Réunion. La compagnie a programmé sur la période concernée des vols supplémentaires Réunion-Paris opérés au moyen de l’A380 d’Hifly affrété. Pour assurer leur correspondance de/vers Mayotte, des vols additionnels entre La Réunion et Dzaoudzi seront effectués au moyen de son Boeing 737- 800 et de son deuxième Boeing 787-8, immatriculé F-OLRC.

