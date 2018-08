Air Caraïbes a modernisé tous ses Airbus A330

Article publié le 27 août 2018 par David Dagouret

Le programme de modernisation des A330 a débuté en 2017.

La compagnie avait entamé en 2017 un grand programme de rénovation de tous ses A330 et c’est maintenant terminé avec d’une flotte d’Airbus A330 qui d’après Air Caraïbes, offrent à ses passagers l’un des meilleurs niveaux de confort pour les vols opérés entre Paris et les Caraïbes.

La compagnie antillaise a modernisé les trois classes de service proposées à bord de ses appareils, avec de nouveaux sièges en cuir aux assises plus larges équipées de renforcements lombaires et dorsaux. Les classes Soleil (Economique) et Caraïbes (Premium Economy) disposent désormais d’écrans HD tactiles aux dimensions extra larges (25 cm et 30 cm respectivement).

La classe Madras (Affaires) quant à elle propose des sièges inclinables à 160° dotés d’écrans HD tactiles de 38cm et d’un espace entre les sièges de 155 cm.

Les passagers peuvent également utiliser en toute liberté leur ordinateur, smartphone et tablette grâce aux nouvelles prises intégrées aux sièges dans toutes les classes.

