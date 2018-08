Alaska Airlines : un employé vole un Q400 puis s'écrase

Article publié le 11 août 2018 par David Dagouret

Un employé de la compagnie américaine aurait volé l'avion puis décollé sans autorisation de l'aéroport de Seattle.

Un agent de service au sol de la compagnie Horizon Air, filiale d'Alaska Airlines, a volé un Bombardier Q400 à l'aéroport de Seattle Tacoma. L'homme, âgé de 29 ans, a décollé de l'aéroport sans autorisation vers 20 heures (heure locale).

L'individu aurait volé durant plus d'une heure avant de s'écraser dans une zone boisée de l'île de Ketron à proximité de Seattle.

Des avions militaires avaient décollé d'une base de Portland pour escorter le Q400 volé mais les avions de chasse ne semblent pas être impliqués dans le crash de l'avion d'Horizon Air.

Constance Von Muehlen, chef des opérations d'Horizon Air a déclaré : "Je suis désolé de partager avec vous cette nouvelle, un de nos avions Q400 a effectué un décollage non autorisé de l'aéroport de Seattle Tacoma. Nous pensons que l'appareil a été volé par un seul employé d'Horizon Air et q'aucun autre passager ou membre d'équipage n'était à bord. Il s'est ensuite écrasé sur l'île de Ketron au sud de Tacoma. Nous sommes de tout coeur avec les familles de la personne à bord ainsi que tous les employés d'Alaska Airlines et Horizon Air."

Il n'y aurait pas eu de victime au sol et l'individu aurait été seul dans l'avion. L'enquête se poursuit.

