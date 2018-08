Finnair ouvre une nouvelle ligne vers Los Angeles

Article publié le 23 août 2018 par David Dagouret

Dès le 31 mars 2019, la compagnie finlandaise opérera sa nouvelle liaison vers Los Angeles.

Finnair a annoncé, le 21 août dernier, le lancement de sa nouvelle ligne vers Los Angeles en Californie pour le printemps prochain. La compagnie finlandaise opérera donc dès le 31 mars 2019, trois vols hebdomadaires vers l’aéroport de Los Angeles. En outre, la nouvelle ligne vers la cité des anges sera la première liaison américaine de la compagnie à être opérée avec le nouvel Airbus A350.

Juha Järvinen, Chief Commercial Officer chez Finnair a déclaré : "Nous sommes très heureux d’élargir notre réseau nord-américain et d’effectuer une nouvelle liaison vers Los Angeles avec notre Airbus A350. Nous avons ouvert avec succès notre route vers San Francisco il y a deux ans prouvant que la Californie et la Côte Ouest sont des destinations très populaires auprès de nos clients. Nous sommes convaincus que cette nouvelle route vers Los Angeles suscitera le même intérêt à l’avenir."

Los Angeles sera la cinquième destination américaine de Finnair après New York, Chicago, San Francisco et Miami. Les vols vers la Californie devraient durer 11 heures et de 10h30 vers Helsinki. Cette nouvelle ligne sera exploitée dans le cadre des activités conjointes entre Finnair et American Airlines, British Airways et Iberia.

Liens commerciaux

Sur le même sujet