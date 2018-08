Jet Airways et Bangkok Airways signent un nouvel accord de partage de codes

Article publié le 27 août 2018 par David Dagouret

Les deux compagnies ont annoncé l’extension de leur accord entre l’Inde, la Thaïlande et le Vietnam.

Jet Airways et Bangkok Airways ont annoncé l’extension de leur accord de partage de codes existant afin d’offrir davantage de choix et d’options de voyage à leurs clients. Cette extension profitera aux passagers voyageant entre l’Inde et les grandes destinations thaïlandaises et vietnamiennes.

Jet Airways placera son code sur les vols de Bangkok Airways au départ de Bangkok vers Chiang Mai, Chiang Rai, Koh Samui, Krabi, Phuket, Sukhothai et Trat en Thaïlande ainsi que Da Nang et Phu Quoc au Vietnam.

Les vols en partage de codes sont d’ores et déjà ouverts à la vente pour tout voyage depuis le 23 août 2018. Par la suite, c’est Bangkok Airways qui appliquera son code sur les vols opérés par Jet Airways au départ de Mumbai (Bombay) vers des destinations clés telles que Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata, Delhi, Goa et Chennai ; ainsi qu’au départ de Delhi vers Ahmedabad, Bengaluru, Mumbai et Chennai.

Actuellement, Jet Airways appose son code sur les vols de Bangkok Airways entre Mumbay et Bangkok, tandis que Bangkok Airways place ses codes sur les vols de Jet Airways entre Bangkok et Bombay ainsi qu’entre Bangkok et Delhi.

Gaurang Shetty, Whole-time Director de Jet Airways, a déclaré : “Cette extension s’inscrit dans la continuité de notre démarche visant à offrir plus de choix et de connectivité à nos clients à travers les principaux marchés internationaux. Partenaires depuis 2013, Bangkok Airways et Jet Airways pourront ainsi offrir une connectivité idéale sur plus de vols entre l’Inde et sept grands pôles touristiques en Thaïlande, ainsi que des villes en pleine croissance au Vietnam. Cet accord de codeshare permettra également le développement du tourisme et des échanges commerciaux entre l’Inde et ces pays asiatiques.”

Mr Puttipong Prasarttong-Osoth, President de Bangkok Airways, a quant à lui déclaré : “Jet Airways est une compagnie aérienne internationale de premier plan présente en Inde et à travers le monde. Nous sommes heureux d’étendre notre coopération afin de renforcer nos réseaux respectifs et d’offrir aux voyageurs d’affaires et de loisirs un accès pratique et sans précédent à de nouvelles routes. En outre, les passagers de Jet Airways en partage de code voyageant sur Bangkok Airways apprécieront les services de grande qualité de la compagnie aérienne, tels que l'accès au salon et le repas à bord. “





