Korean Air lance une ligne directe entre Boston et Séoul

Article publié le 23 août 2018 par David Dagouret

Korean Air et Delta étendent leur accord joint-venture et lanceront au printemps prochain une nouvelle ligne Boston – Séoul, sans escale.

Korean Air, inaugurera le 12 avril 2019 une nouvelle ligne sans escale entre Boston et Séoul en coopération avec son partenaire Delta Air Lines.

Depuis la signature du partenariat entre les 2 compagnies en mai dernier, cette nouvelle ligne, ainsi que celle qui sera lancée par Delta l’année prochaine entre Minneapolis/St Paul et Séoul, sont les premières nouveautés du réseau de cette joint-venture à Séoul-Incheon.

Les vols seront assurés cinq fois par semaine les mardis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Départ de Boston à 9h30 et départ de Séoul à 13h30.

La ligne Boston-Séoul sera exploitée par le nouveau 787-9 Dreamliner de Korean Air. Un appareil composé de 6 Sleeper Suites en Première Classe, de 18 Prestige Sleeper Suites en Classe Affaires et de 245 sièges en classe économique.

John Jackson, Managing Vice President de Korean Air a déclaré : "En combinant les horaires de vols de Korean Air et de Delta, les passagers bénéficient d’options de voyage inégalées. Notre joint-venture est indéniablement le partenariat transpacifique le plus fort, et fournit à nos deux compagnies aériennes un avantage concurrentiel solide."





Liens commerciaux

Sur le même sujet