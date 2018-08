LATAM Airlines change ses cabines

Article publié le 23 août 2018 par David Dagouret

LATAM investit 400 millions de dollars dans la transformation de cabines de plus de 200 de ses appareils.

LATAM Airlines Group a annoncé, hier, un plan de rénovation de ses cabines afin d’améliorer l’expérience de voyage de ses passagers. Durant les deux prochaines années et grâce à un investissement de 400 millions de dollars, soit près de 350 millions d’euros, la compagnie aérienne modernisera l’intérieur de plus de 200 de ses appareils. Le premier avion rénové volera dès la fin de l’année 2018 et sera opéré par LATAM Pérou.

LATAM Airlines rénovera les cabines des appareils qui effectuent des vols long-courriers et court-courriers. LATAM Pérou sera la première à recevoir un avion rénové avant la fin de l'année, suivie par LATAM Brésil début 2019.

Pour les passagers voyageant sur des vols long-courriers, LATAM transformera les cabines de ses Boeing 767 et Boeing 777 et appliquera également les nouveaux standards au Boeing 789-9 et à l’Airbus A350-1000, acquis par la compagnie et dont la livraison est prévue dans les deux prochaines années.

Les nouvelles cabines proposeront :

Une classe Premium Business avec de nouveaux sièges offrant plus de confort et d’intimité ainsi qu’une large gamme de services à bord. Chaque siège, Wide Thompson aura un accès couloir et proposera plusieurs options ainsi qu’un lit horizontal full-flat. Cette classe sera composé de sièges isolés et de sièges duos. Un large choix de divertissements en vol et un écran individuel de 18 pouces seront également proposés aux passagers ainsi qu’un espace élargi pour ranger leurs effets personnels.

La classe Economy sera équipée de sièges Recaro au design ergonomique et au confort optimisé. Chaque passager aura à sa disposition un port USB permettant une recharge rapide de ses appareils électroniques, un écran individuel de 12 pouces et un large choix de films et de divertissements.





Les passagers voyageant en classe économique auront la possibilité de choisir la classe LATAM + Seats, proposant des sièges avec plus d’espace et une plus grande inclinaison mais aussi des services complémentaires tels que l’enregistrement et l’embarquement prioritaire.

Claudia Sender, Vice-Présidente Chargée de clientèle de LATAM Airlines Group a déclaré : "Dans le cadre de la stratégie à long terme de LATAM, la transformation de nos cabines nous permettra d’offrir une expérience de pointe avec plus d’options et de flexibilité afin de proposer un service personnalisé à chacun de nos passagers. Cela signifie être en mesure de servir les passagers qui souhaitent voyager avec moins d’options afin de payer moins cher mais aussi ceux qui voyagent pour affaires et qui désirent à la fois travailler et se détendre, sans oublier nos clients qui préfèrent investir dans les options qu’ils estiment les plus utiles."





Liens commerciaux

Sur le même sujet