Le lounge d'American Airlines à CDG fête ses 30 ans

Article publié le 8 août 2018 par David Dagouret

Les équipages de l’aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) ont célébré au mois de juillet le 30ème anniversaire du lounge American Airlines.

C’est en 1988 que le tout premier lounge Admirals Club d’American Airlines a été installé à l’aéroport de Paris Orly (ORY) où les opérations de la compagnie étaient alors centralisées. En octobre 1999, les vols American Airlines étant déplacées à l’aéroport Charles de Gaulle et le lounge y a été relocalisé.

Pour célébrer cet anniversaire, l’Admirals Club de CDG proposait des spécialités du Sud de la France ainsi que des pâtisseries accompagnées de Champagne.

L’équipe service client premium d’American Airlines Charles de Gaulle a également remis un présent à chacun des passagers habitués du lounge.

Any Vasic, manager du service client premium d’American Airlines de CDG a déclaré : "Notre lounge offre aux passagers premium voyageant à l’aéroport CDG une parenthèse où ils peuvent se détendre, se rafraichir et déguster le meilleur de la cuisine française avant de prendre leur vol. Vingt-neuf ans après avoir débuté ma carrière chez American Airlines à l’Admirals Club de l’aéroport d’Orly, j’ai développé de nombreuses relations amicales avec des passagers, et ceux-ci ne manquent jamais de nous rendre visite lorsqu’ils sont de passage à l’aéroport."





Liens commerciaux

Sur le même sujet