L'unique bimoteur Moynet Jupiter au monde, a revolé après 20 ans de restauration.

Espace Air Passion a remis en état de vol l’unique avion français bimoteur "push-pull" Moynet 360/6 Jupiter. Après plus de 20 ans de restauration l'avion immatriculé F-BLKY a volé depuis l’Aéroport d’Angers Loire.

Cette remise en état a débuté sur l’aérodrome d’Avrillé dans les années 90. Les travaux avaient alors été interrompus par le transfert de la plate-forme aéronautique vers Angers Loire Aéroport à Marcé (49) pour reprendre en 2008.

Le premier roulage a eu lieu le 7 juin 2018, et la visite de contrôle de l’OSAC (Organisme pour la Sécurité de l’Aviation Civile) a permis ensuite les essais. Cette restauration aura été menée par une équipe de mécaniciens qualifiés et bénévoles, grâce au soutien de la Fondation du Patrimoine, l’association AIRitage (Patrimoine Aérospatiale, Matra, Airbus), du mécénat d’entreprises et de donateurs privés.

Ce bimoteur push-pull, imaginé par l’ancien pilote de chasse et homme politique français André Moynet, est donc le seul avion de ce type encore existant. Cet appareil est le deuxième prototype. Motorisé par deux moteurs Lycoming de 290 chevaux, il avait effectué son premier vol le 23 mai 1965.

Bimoteur certifié, il n’est malheureusement jamais entré en production, et a été confié à l'association, Espace Air Passion/GPPA (Groupement de Préservation du Patrimoine Aéronautique).

