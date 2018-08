Qatar Airways déploie son A350-1000 vers Singapour et Tokyo-Haneda

Article publié le 30 août 2018 par David Dagouret

La compagnie aérienne déploiera son Airbus A350-1000, vers Singapour à partir du 1er novembre 2018, puis vers Tokyo-Haneda à partir du 1er janvier 2019.

Qatar Airways a annoncé le lancement de son appareil A350-1000 vers Singapour et Tokyo-Haneda. Les deux villes seront les premières destinations du réseau de la compagnie a être desservies par l’A350-1000 en Extrême-Orient.



Deux des trois vols quotidiens à destination de Singapour opérés actuellement en A350-900, seront progressivement exploités en A350-1000 à compter du 1ernovembre 2018. La ligne devrait être entièrement opérée en A350-1000 d’ici avril 2019.



Le Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, M. Akbar Al Baker, a déclaré : "Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de proposer l’appareil dernière génération d’Airbus équipé de la révolutionnaire Qsuite à nos clients. Le lancement de l’A350-1000 sur ces deux destinations est la concrétisation de la promesse que nous faisons à nos passagers en leur offrant la meilleure expérience de voyage possible. Nous sommes convaincus que nos vols à bord de l’A350-1000 équipés de nos cabines Qsuite seront très appréciés et nous sommes impatients de les déployer sur un plus grand nombre de destinations dans tout l’Extrême-Orient."



Les horaires des vols opérés par l’A350-1000 seront comme suit:



Singapour

QR944Doha > Singapour : 08h15 – 21h15 (dès le 1ernovembre 2018)

QR945Singapour > Doha : 02h00 – 05h35 (dès le 2 novembre 2018)

QR946Doha > Singapour : 01h55 – 14h55 (dès le 1erdécembre 2018)

QR947Singapour > Doha : 20h45 – 00h20 (J+1) (dès le 1erdécembre 2018)

Tokyo-Haneda

QR812Doha > Tokyo-Haneda : 07h05 – 22h30 (dès le 1erjanvier 2019)

QR813Tokyo-Haneda > Doha : 23h50 – 06h30 (J+1) (dès le 1erjanvier 2019)

