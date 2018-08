Turkish Airlines dévoile sa nouvelle vidéo de démonstration de sécurité

Article publié le 3 août 2018 par David Dagouret

La compagnie turque a dévoilé sa nouvelle vidéo de démonstration de sécurité jouée par des personnages LEGO.

Turkish Airlines, a dévoilé sa nouvelle vidéo de consignes de sécurité avec les personnages LEGO. La vidéo a été réalisée par les équipes qui ont travaillé sur les films : "The LEGO Movie”, “The LEGO Batman Movie”, “The LEGO NINJAGO Movie” et le prochain film “The LEGO Movie 2” qui sortira en salle en Février 2019. En partenariat avec Warner Bros. et les personnages des films, la vidéo de consignes de sécurité sera projetée sur les vols de la compagnie.

La vidéo, qui est la première réalisée en partenariat avec LEGO, présente les consignes de sécurité aux passagers d’une façon ludique.

Turkish Airlines a également annoncé qu'à la sortie du film The LEGO Movie 2, elle lancera une campagne TV internationale, des avions au couleur du film, des activations dans les aéroports et sur les systèmes de divertissement et une deuxième vidéo de démonstration.

M. İlker Aycı, Président du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif de Turkish Airlines a déclaré : "En tant que compagnie aérienne internationale qui met un accent primordial sur la sécurité, nous sommes ravis de collaborer avec Warner Bros. et la franchise des films LEGO pour notre vidéo de démonstration de sécurité. Les deux marques sont très appréciées à travers le monde, rapprochant les générations et les cultures. Nous espérons que nos passagers profitent de cette vidéo."

Blair Rich, Président, Marketing International, Warner Bros. Pictures Group et Warner Bros. Entertainment a déclaré pour sa part : "Nous sommes très heureux de travailler avec Turkish Airlines une fois de plus et “élargir nos horizons” pour y intégrer l’univers coloré des films LEGO. Ce partenariat est le parfait exemple de deux marques différentes qui s’associent d’une manière intelligente et créative pour se rapprocher des consommateurs et les divertir."

