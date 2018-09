36ème Rallye Toulouse-Saint Louis

Article publié le 13 septembre 2018 par David Dagouret

Le départ sera donné depuis l’aérodrome de Toulouse- Lasbordes samedi 15 septembre à partir de 10h00.

Cette année, le "Toulouse-Saint Louis" célébrera deux événements : les 35 ans du Rallye et le centenaire du premier vol de reconnaissance de la future ligne Aéropostale entre Toulouse et Barcelone, le 25 décembre 1918, avec Pierre-Georges Latécoère aux commandes d’un Bréguet XIV. A cette occasion, le Bréguet XIV F-POST, le seul Bréguet XIV en état de voler au monde, accompagnera le Rallye pour sa première étape.

Cette année, on note la participation de 30 avions et de 80 personnes, de 27 à 80 ans, représentant 5 nationalités différentes et 23 femmes, avec un équipage exclusivement féminin.

Le Toulouse-Saint Louis transportera près de 100 kg de médicaments, à destination des dispensaires du Sénégal, en partenariat avec le Réseau des Entrepreneurs Solidaires.

Le Rallye organise également un vol solidaire pour récolter des fonds pour l’achat d’un échographe portable pour le service pédiatrique de Saint-Louis, en partenariat avec La Chaîne de l’Espoir, et acheminera également des fournitures scolaires à Tarfaya, grâce à la société Charlemagne de Toulon.

