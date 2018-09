Aigle Azur lance un vol entre Lyon et Nantes

Article publié le 20 septembre 2018 par David Dagouret

Cette nouvelle ligne sera opérée dès le 28 octobre prochain.

Le 13 septembre dernier, la direction de la compagnie Aigle Azur s'est rendu à Lyon pour présenter le lancement du premier vol domestique reliant Lyon à Nantes. À partir du 28 octobre 2018, la compagnie aérienne française opèrera 2 vols par jour entre Lyon-Saint Exupéry et Nantes-Atlantique, soit 12 vols par semaine, et ce tout au long de l’année.

Les horaires des vols sont comme suit :

ZI664 Nantes-Atlantique à Lyon-Saint Exupéry 08h50-10h00 les Lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis

ZI662 Nantes-Atlantique à Lyon-Saint Exupéry 21h00-22h10 les Lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches

ZI663 Lyon-Saint Exupéry à Nantes-Atlantique 06h40-08h00 les Lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis

ZI661 Lyon-Saint Exupéry à Nantes Atlantique 18h50-20h10 les Lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches

Ces vols seront opérés en Airbus A320 configurés en mono-cabine disposant de 180 sièges.

Frantz Yvelin a déclaré : "Il était logique pour nous de venir ici, à Lyon, rencontrer les médias lyonnais et de la région Rhône-Alpes pour expliquer cette grande nouveauté pour Aigle Azur. C’est la toute première fois que notre belle compagnie française se lance sur le domestique et je suis ravi de l’engouement que cette ligne Lyon-Nantes suscite. Nous allons proposer une nouvelle option de voyage entre 2 pôles urbains parmi les plus attractifs en France au fort potentiel économique et touristique. Nos horaires de vols permettront aux voyageurs d’affaires de réaliser un aller-retour dans la journée, aux voyageurs loisirs de profiter d’un court séjour avec une grande flexibilité et à nos autres passagers de connecter avec nos autres destinations de et vers Lyon. L’ouverture de cette nouvelle route domestique nous permet d’optimiser notre réseau, notre productivité et d’accroître notre zone de chalandise au cœur la région lyonnaise."

