Aigle Azur s’envole vers la Chine

Article publié le 6 septembre 2018 par David Dagouret

Le 05 septembre 2018, la compagnie française s'est envolé vers Pékin.

Aigle Azur a opéré son tout premier vol vers la Chine, hier le 5 septembre. L’Airbus A330-200 immatriculé F-HTIC a décollé de l’aéroport Paris-Orly Sud à 14h16. Après 10h45 de vol, l’appareil a atterri à Pékin.

Aigle Azur opérera désormais 3 vols par semaine entre Paris-Orly et Pékin les lundis, mercredis et vendredis en A330-200 configuré bi-classe :19 sièges en classe Business et 263 sièges en classe Économique, dont 46 sièges « Économie Confort », soit un total de 282 sièges.

Les horaires des vols sont les suivants :

Aller ORY-PEK : départ à 13h45 – arrivée à 06h30 (J+1)

Retour PEK-ORY : départ à 09h10 – arrivée à 15h20

Frantz Yvelin, Président de la compagnie, a déclaré : "C’est une nouvelle étape majeure du développement d’Aigle Azur que le lancement de cette seconde ligne long-courrier. Quelle fierté de voir ce bel A330-200 aux couleurs d’Aigle Azur atterrir en Chine avec tous les honneurs ! Je remercie chaleureusement l’ensemble de nos équipes ainsi que celles de notre partenaire Hainan Airlines qui ont œuvré, ensemble, pour la réussite de ce projet ambitieux. vec cette ligne, nous venons apporter une nouvelle alternative à l’offre existante, aussi bien pour les voyageurs d’affaires que loisirs. Aigle Azur sera la seule compagnie aérienne à desservir la Chine depuis l’aéroport d’Orly. Et nous le ferons avec une offre de produits et de services répondant aux meilleurs standards internationaux. Nos avions A330-200 sont équipés de toute nouvelles cabines avec un siège affaires se transformant en lit horizontal, des menus élaborés par le Chef 2 étoiles Michelin Bernard Bach, des prestations de confort et de service haut de gamme. Nous sommes convaincus que cette ligne rencontrera un franc succès !"





