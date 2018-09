Aigle Azur s’envole vers Milan

Article publié le 17 septembre 2018 par David Dagouret

Le 14 septembre dernier, la compagnie française a relié pour la première l'aéroport Malpensa.

Aigle Azur a lancé le 14 septembre dernier, son premier vol entre Paris Orly et l'aéroport Milan Malpensa. L'appareil un Airbus A320 a décollé sous le numéro de vol ZI643 avec 177 passagers à bord.



Aigle Azur opérera désormais 6 vols par semaine entre Paris-Orly et Milan-Malpensa et prévoit d’ores et déjà d’augmenter ses fréquences jusqu’à 18 vols par semaine à partir du 28 octobre prochain.



Les horaires des vols sont les suivants :

ZI643 08h00 Paris-Orly 09h25 Milan-Malpensa les Lundis, mercredis, vendredis, dimanches

ZI645 17h10 Paris-Orly 18h35 Milan-Malpensa les Mardis, jeudis

ZI644 10h25 Milan-Malpensa 11h55 Paris-Orly les Lundis, mercredis, vendredis, dimanches

ZI646 19h35 Paris-Orly 19h55 Milan-Malpensa les Maris

ZI646 21h05 Paris-Orly 21h25 Milan-Malpensa les Jeudis



Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur, a déclaré : "L’ajout de Milan à notre réseau depuis l’aéroport d’Orly était un choix logique pour Aigle Azur. Nous sommes très heureux de poser nos Airbus A320 désormais en Italie toute l’année, permettant ainsi d’accroître notre présence en Europe et d’étoffer en parallèle notre offre de connexions, notamment vers l’Algérie, le Brésil, la Chine et le Mali."





