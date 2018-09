Airbus livre son premier A350 ULR

Article publié le 22 septembre 2018 par David Dagouret

Ce samedi 22 septembre 2018, Singapore a pris livraison du premier A350 à très long rayon d'action.

Airbus a livré, aujourd'hui, le premier A350-900 à très long rayon d'action ("Ultra Long Range" - ULR) à son client de lancement Singapore Airlines. L'avion est en cours de préparation pour le vol et son départ de Toulouse pour Singapour est programmé plus tard dans la journée.

L'A350 ULR peut effectuer des vols commerciaux a une autonomie de 9 700 nm, soit plus de 20 heures sans escale. Au total, Singapore Airlines a commandé sept A350-900ULR. Ces avions sont en configuration bi-classe, avec 67 sièges en Business et 94 en Premium Economy.

Cet Airbus A350-900 ULR est immatriculé 9V-SGE et a pour numéro de série msn 216.

Singapore Airlines commencera à exploiter l'A350-900ULR le 11 octobre, date à laquelle la compagnie lancera des vols sans escale entre Singapour et New York. Avec une durée de vol moyenne de 18 heures 45 minutes, ces vols commerciaux seront les plus longs au monde. Après cette ligne à destination de New York, l'avion sera mis en service chez Singapore Airlines sur deux lignes transpacifiques supplémentaires sans escale, à destination de Los Angeles et de San Francisco.

Goh Choon Phong, CEO de Singapore Airlines a déclaré : "Il s'agit là d'un moment de fierté à la fois pour Singapore Airlines et pour Airbus, non seulement car nous avons de nouveau renforcé notre partenariat, mais également car nous avons repoussé les limites avec ce nouvel avion de technologie hautement avancée pour allonger une nouvelle fois le rayon d'action des vols long-courriers. L'A350-900ULR apportera davantage de confort et de commodité à nos clients et nous permettra d'exploiter des vols à très long rayon d'action de façon rentable. Cela nous aidera à renforcer la compétitivité de notre réseau et à poursuivre le renforcement du hub de Singapour."

Tom Enders, Chief Executive Officer d'Airbus a déclaré : "La livraison effectuée ce jour marque une étape importante pour Airbus et Singapore Airlines, car ensemble, nous ouvrons un nouveau chapitre dans l'histoire du transport aérien sans escale. Grâce à son rayon d'action inégalé et au changement radical que représente son efficience en termes de consommation de carburant, l'A350 est bien placé pour répondre à la demande de nouveaux vols à très long rayon d'action. La cabine calme et spacieuse de l'A350 alliée aux services de bord de renommée mondiale de SIA garantiront les plus hauts niveaux de confort passagers sur les lignes les plus longues au monde."





Liens commerciaux

Sur le même sujet