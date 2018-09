Article publié le 14 septembre 2018 par David Dagouret

La compagnie asiatique lance une nouveau programme de vente pour les voyageurs d'affaires.

La compagnie aérienne hongkongaise introduit un nouveau programme de vente destiné à répondre aux besoins des voyageurs d’affaires. Business Plus simplifie le processus de gestion des voyages et récompense les voyageurs d’affaires avec une gamme de privilèges et d'avantages.

En voyageant avec Cathay Pacific et Cathay Dragon, les entreprises gagnent et accumulent des points et profitent de surclassements, d'adhésion gratuite au Marco Polo Club, d’accès aux salons et plus encore. Ce programme est accessible 24/24h, avec un suivi des dépenses, et des conseils de voyage en temps réel.

Will Kerr-Muir, Country Manager France & Benelux chez Cathay Pacific, a déclaré : "C’est pour répondre aux besoins spécifiques des PME, dont les opportunités de croissance sont importantes en France, que nous lançons ce programme. Cathay Pacific reconnaît que les PME sont d’une importance capitale et ont joué un rôle essentiel dans le développement économique entre la France et Hong Kong."





