Delta : la liaison Paris Los Angeles sera quotienne dès 2019

Dès le 17 juin 2019, la liaison vers Los Angeles deviendra quotidienne.

Deux mois après le lancement du nouveau service de Delta Air Lines, reliant l’aéroport Paris-Charles de Gaulle à l'aéroport international de Los Angeles (LAX) trois fois par semaine, la compagnie aérienne américaine a annoncé que ce service deviendrait quotidien à l’été 2019.



Le service quotidien Paris-Los Angeles débutera le 17 juin 2019 à bord d’un Boeing 777-200.



Roberto Loriatti, vice-président de Delta Transatlantique a déclaré : "Au vue des données montrant une augmentation des échanges entre les États-Unis et la France, l'an dernier, et de notre plan de modernisation à l'aéroport international de Los Angeles d’un montant de 1,86 milliard de dollars, le moment est idéal pour élargir nos opérations transatlantiques et répondre à la demande de nos clients qui ont des intérêts commerciaux dans les deux villes. Pour nos clients qui voyagent pour le plaisir, il sera plus facile à quelques-uns des parcs d’attraction les plus célèbres de la planète, et aux sites et lieux de tournage de LA, ou bien utiliser l'aéroport pour effectuer une liaison vers l’une de nos 45+ destinations."



Les horaires des vols entre Paris et Los Angeles seont les suivants :

DL157 CDG-LAX 15h15 18h25

DL156 LAX-CDG 12h00 07h55 J+1

