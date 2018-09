easyJet ouvre une base à Nantes

Article publié le 6 septembre 2018 par David Dagouret

Nantes deviendra la septième base en France de la compagnie low-cost.

easyJet lancera dès le printemps 2019, ses nouveaux vols depuis sa nouvelle base de Nantes. La compagnie orange a déjà démarré ses opérations il y a 10 ans avec un premier vol vers Genève en 2008.

La nouvelle base de Nantes deviendra la septième base d'easyJet en France. La compagnie low-cost stationnera sur l'aéroport de Nantes Atlantique 3 avions Airbus A320.

François Bacchetta, Directeur général d’easyJet pour la France, a déclaré : "Nous sommes très heureux d’ouvrir une base à l’aéroport de Nantes-Atlantique et de nous ancrer davantage au sein des régions françaises où nous constatons depuis plus de vingt ans une envie et un besoin croissant de connexions court-courrier. easyJet est une compagnie leader dans 9 des 10 plus grands aéroports français, et cette nouvelle base amorce un tournant dans nos opérations déjà très populaires à Nantes auprès des voyageurs loisirs et affaires. Étant particulièrement conscients de l’impact de nos activités, il est important de souligner que nous sommes en passe de devenir le plus grand utilisateur d’A320neo en Europe, un avion dont les émissions de CO2 mais surtout l’empreinte bruit sont sensiblement réduites, jusqu’à 50% pour les nuisances sonores."

