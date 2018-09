Finnaire nomme un nouveau PDG

Article publié le 5 septembre 2018 par David Dagouret

Topi Manner est nommé nouveau Président Directeur Général de Finnair dès janvier 2019.

Né en 1974, détenteur d’un Master en Sciences de l’Economie, Monsieur Manner possède une longue carrière à des postes de Direction chez Nordea, le plus grand groupe financier des pays nordiques. Depuis 2016, il a occupé les postes de Head of Personal banking et a été membre du Group Executive Management de Nordea.





Jouko Karvinen, Chairman of the Boardde Finnair, a déclaré : "Topi Manner possède une vaste expérience des affaires à la fois pour le compte de clients privés qu’institutionnels. Il a joué un rôle important dans la transformation numérique et le développement du service client de la banque au sein de laquelle il a exercé pendant de nombreuses années. Nous pensons que ses compétences en leadership centrée sur l’humain conviennent parfaitement à Finnair qui met aussi bien son personnel que ses clients au cœur de sa stratégie. Finnair s'est transformée rapidement ces dernières années et continue sur cette lancée en privilégiant la qualité de l’expérience client."



Topi Manner a quant à lui déclaré : "Finnair est une entreprise finlandaise emblématique en renouvellement qui joue un rôle national majeur. Les équipes de Finnair ont fait un excellent travail ces dernières années et je suis fier d’avoir été sélectionné pour les rejoindre et participer au développement de la compagnie. Je sais que les collaborateurs sont très attachés à Finnair, ce qui est un atout considérable pour poursuivre la mise en œuvre de la stratégie."



L’actuel PDG de Finnair, Pekka Vauramo, quitte désormais Finnair pour rejoindre le groupe Metso en tant que PDG. Pekka Vähähyyppä, Chief Financial Officer, agira en qualité de PDG par intérim jusqu’au 31 décembre 2018.

Liens commerciaux

Sur le même sujet