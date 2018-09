Jet Airways renforce son réseau domestique

Article publié le 4 septembre 2018 par David Dagouret

La compagnie indienne augmente de 20% ses vols en Inde.

Jet Airways a annoncé le lancement de plusieurs vols à destination et en provenance d’Indore reliant ainsi la plus grande ville de la région de Mâlvâ au centre de l'Inde à 14 destinations en Inde. Jet Airways proposera désormais des vols quotidiens au départ d’Indore faisant de la capitale commerciale de l'état du Madhya Pradesh une destination plus facilement accessible.

Au total, la compagnie proposera un total de 30 fréquences hebdomadaires, portant à 206 le nombre de vols hebdomadaires à destination et en provenance d’Indore.

Ces nouvelles fréquences permettront aux passagers de bénéficier de vols quotidiens à destination de Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Jaipur et Nagpur. De plus, les voyageurs au départ de Bengaluru, Hyderabad, Pune et Kolkata pourront profiter d’une connectivité supplémentaire avec Jodhpur, Allahabad, Vadodara et vice-versa via Indore. Cette nouvelle fréquence vers Kolkata offrira une connexion au principal centre commercial et financier de l’Est du pays.

Par ailleurs, Jet Airways reliera Indore à Jodhpur avec un vol quotidien sans escale à partir du 1er septembre 2018. Le même jour, la compagnie indienne assurera le premier de ses quatre vols hebdomadaires entre Indore et Vadodara ; vol qui connectera avec la ville de Jaipur.

M. Raj Sivakumar, Sr. Vice-President, Worldwide Sales & Distribution de Jet Airways a déclaré : "Le trafic aérien d’Indore a augmenté de plus de 20% au cours des trois dernières années. La ville est un centre d'affaires florissant et la capitale commerciale du Madhya Pradesh. Notre calendrier a été méticuleusement planifié pour répondre à la demande croissante attendue au cours des prochains mois. De nouveaux vols, des fréquences supplémentaires, une plus grande capacité dans plusieurs secteurs… Toutes ces nouveautés visent à offrir à nos clients un choix supplémentaire, une commodité, une connectivité ainsi qu’un confort supérieur. Cela profitera également aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux voyageurs d’affaires qui pourront profiter de vols pour la journée. Je suis sûr que nos nouveaux vols renforceront Jet Airways en tant que compagnie aérienne préférée et stimuleront la connectivité, le commerce et le développement dans chacune de ces villes."





