La Compagnie dévoile son futur A321neo

Article publié le 25 septembre 2018 par David Dagouret

Dès 2019, l'opérateur entièrement classe affaire deviendra la compagnie de lancement en France de l'Airbus A321neo.

La Compagnie Boutique Airlines, a dévoilé, aujourd'hui, la cabine de ses futurs Airbus A321neo. Cet opérateur qui ne propose qu'une classe business deviendra en avril 2019, la compagnie française de lancement de cet appareil.

La nouvelle cabine A321neo sera équipée de 76 sièges (Rockwell Collins Diamond) parfaitement plats en configuration 2 x 2. Larges de 50cm, les sièges-lits ont une longueur de 1,92m et dispose d'un sur-matelas épais.

La Compagnie offrira aux passagers des écrans tactiles fixes de 15,7 pouces alimentés par le système dernière génération Rave de Zodiac Inflight Innovations. Tous les passagers pourront se connecter en illimité à l’Internet haut débit (4G+) fourni par Viasat.

Jean Charles Périno, Directeur Commercial et Marketing de La Compagnie a déclaré : "Notre mission de démocratisation de la classe affaires se poursuit et s’accélère. Avec nos A321neo nous offrirons à nos passagers le meilleur de la classe affaires et ce, toujours au meilleur prix : c’est dans notre ADN. Nous sommes fiers, en tant que jeune compagnie, de nous associer aux meilleurs acteurs du marché et de proposer une offre toujours plus compétitive."

Les 2 Airbus A321neo de La Compagnie entreront en service en Avril et Septembre 2019 sur la ligne Paris-New York, ils remplaceront les deux Boeing 757 actuellement opérés par la compagnie.

