L'Airbus A330-900 reçoit la certification de type de l'EASA

Article publié le 27 septembre 2018 par David Dagouret

TAP Air Portugal deviendra la compagnie de lancement avec la livraison du premier A330-900.

L'A330-900 a reçu sa certification de type de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) le 26 septembre 2018. Cet appareil est équipé de moteurs Trent 7000 de Rolls-Royce. Le certificat de type a été signé par Trevor Woods, Certification Director de l'EASA, et remis par Ludovic Aron, Head of Large Aeroplanes Certification de l'EASA, à Jean-Brice Dumont, Head of Engineering d'Airbus Commercial Aircraft. La certification de la Federal Aviation Administration (FAA) est prévue prochainement.

En accord avec TAP Air Portugal, le premier appareil produit pour cette compagnie a servi de démonstrateur pour les essais d'endurance et d'évaluation en ligne qui l'ont conduit dans plus de 12 pays à travers le monde. La campagne d'essais en vol préalable à la certification s'est achevée avec succès après quelque 1 400 heures de vol cumulées par cet appareil et les deux A330-900 destinés aux tests.

Guillaume Faury Président d’Airbus Commercial Aircraft a déclaré : "L'A330neo incarne l’esprit d’innovation d’Airbus. Cet appareil de nouvelle génération offre à ses utilisateurs des performances et une souplesse d’emploi inégalées sur tous les types de routes, du court courrier au long courrier. Il dispose d’un énorme potentiel commercial qui sera exploité sous peu par TAP Air Portugal.Nous nous réjouissons à l’idée de livrer dans les semaines à venir le premier avion équipé de la toute nouvelle cabine « Airspace » à notre client de lancement TAP Air Portugal."





