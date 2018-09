LATAM lance une liaison entre Lisbonne et Sao Paulo

Article publié le 6 septembre 2018 par David Dagouret

La liaison sera exploitée au rythme de cinq fréquences hebdomadaires et sera opérée en Boeing 767.

LATAM Airlines Brésil a inauguré le 3 septembre dernier, une nouvelle liaison en Europe, reliant Lisbonne à son hub de São Paulo/Guarulhos. La ligne sera opérée en Boeing 767 d’une capacité de 191 passagers en classe Economy et de 30 passagers en Premium Business.

Le vol JJ8179 bénéficiera de cinq rotations hebdomadaires : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis, avec deux horaires différents qui alterneront pour le départ de Lisbonne (décollage à 10h ou à 12h), pour un atterrissage 10 heures et 45 minutes plus tard à l’aéroport de São Paulo / Guarulhos.

Rodrigo Contreras Brain, PDG de LATAM Airlines Europe, a déclaré : "cette liaison est extrêmement prometteuse, car il s’agit d’une route bien établie pour les voyageurs portugais, brésiliens et européens de manière générale. Lisbonne représente notre huitième destination en Europe et réaffirme également notre engagement d’être le groupe aérien leader sur les liaisons entre l'Amérique du Sud et le monde entier. Ce nouveau vol permettra de rapprocher le continent sud-américain des voyageurs au départ du Portugal."





Liens commerciaux

Sur le même sujet