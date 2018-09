Le groupe Cathay Pacific se renforce au Japon

Article publié le 3 septembre 2018 par David Dagouret

Cathay Dragon exploitera la liaison bihebdomadaire vers Tokushima depuis Hong-Kong.

Le groupe Cathay Pacific va ouvrir un vol saisonnier régulier bihebdomadaire entre Hong Kong et Tokushima au Japon. La ligne sera exploitée par Cathay Dragon, la filiale régionale de Cathay Pacific, en Airbus A320 entre le 19 décembre 2018 et le 30 mars 2019.

Cathay Pacific et Cathay Dragon desservent actuellement six destinations au Japon.

Les horaires des vols seront établis comme suit :

KA 322 HKG-TKS 09h30 - 14h00 Mercredis, samedis

KA 323 TKS-HKG 16h30 - 20h10 Mercredis

KA 323 TKS-HKG 17h00 - 21h00 Samedis

Paul Loo, Chief Customer and Commercial Officer de Cathay Pacific, a déclaré : "Nos routes vers le Japon sont extrêmement performantes et nous sommes très heureux de pouvoir offrir à nos clients une nouvelle destination vers ce beau et dynamique pays, à la culture très riche. Développer notre présence sur des destinations qui ne sont pas encore desservies depuis Hong Kong renforce notre statut en tant que plus grand hub international d'Asie et nous permet de capter de nouvelles sources de revenus importantes."





