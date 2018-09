Les suites Delta One et Delta Premium Select arrivent à Paris

Article publié le 26 septembre 2018 par David Dagouret

Les cabines premium seront disponibles sur certains vols à partir du mois de décembre.

Les suites Delta One de Delta prendront leur premier envol au départ de Paris en décembre. Tandis que Delta continue la rénovation de sa flotte de Boeing 777-200ER et 777-200LR, les clients voyageant entre la capitale française et les États-Unis pourront également choisir entre la nouvelle cabine Delta Premium Select et les sièges en Main Cabin.

À compter du 14 décembre 2018, les clients bénéficieront de ces choix dans leurs liaisons entre Paris Charles de Gaulle et Minneapolis, et sur certains vols à destination d’Atlanta. Les nouvelles cabines seront également disponibles sur le vol Delta sans escale Paris-Los Angeles, d'ici l'été 2019.

Paris n'est que le deuxième aéroport européen à proposer ces nouveaux produits Delta, après leur inauguration à bord de l’appareil A350-900 reliant Amsterdam à Detroit, au début de l’année.

Corneel Koster, vice-président exécutif de Delta pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde a déclaré : "Les clients au départ de Paris seront parmi les premiers d’Europe à bénéficier de la meilleure expérience cabine jamais proposée par Delta, toutes classes confondues. Pour la première fois en France, les clients de Delta profiteront de plus d’espace et d’intimité, grâce aux portes coulissantes isolant chaque suite. Au fur et à mesure que nous rétrofiterons notre flotte de Boeing 777, nous continuerons de mettre nos suites Delta One et Delta Premium Select à disposition de plus en plus de voyageurs internationaux."





La cabine du Boeing 777 comprend des rangées de neuf sièges au lieu de dix en classe principale. Elle comprend 296 sièges, dont 28 suites Delta One, 48 sièges en classe Delta Premium Select et 220 sièges en Main Cabin. Delta procèdera à la remise à neuf de ses huit Boeing 777-200ER et de ses dix 777-200LR d'ici la fin de l’année 2019.

