Nouveaux uniformes pour Turkish Airlines

Article publié le 14 septembre 2018 par David Dagouret

Les nouveaux uniformes de son personnel navigant sont créés par le styliste italien Ettore Bilotta.

Pour célébrer ses 85 ans, Turkish Airlines a dévoilé un nouvel uniforme pour son personnel navigant. Les nouveaux uniformes seront officiellement portés après l’ouverture du nouvel aéroport d’Istanbul, le nouveau hub de la compagnie aérienne turque.

Les nouveaux uniformes mélangent des motifs traditionnels que l’on trouve dans la verrerie artisanale, la céramique et la calligraphie avec des textures et des détails contemporains. La nouvelle collection combine des formes avec des couleurs inspirées par le Bosphore d’Istanbul, créée pour symboliser le dynamisme et l’énergie naturelle qui traversent la capitale de la Turquie, comme une intersection entre l’Est et l’Ouest.

La compagnie aérienne mondiale s’est associée à Ettore Bilotta, créateur de Haute Couture basé à Milan, pour créer ce nouvel uniforme.

M. Ilker Aycı, Président du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif a délcaré : "Turkish Airlines est toujours enthousiaste de collaborer avec des créateurs talentueux pour créer un design élégant et pratique. Tout en maintenant les éléments traditionnels du style et de la culture turque, nos nouveaux uniformes sont professionnels et restent fidèles à notre culture de l'hospitalité, à l’image même de notre compagnie aérienne."

Ettore Bilotta, le créateur des uniformes a déclaré : "Lorsque j'ai commencé à dessiner pour Turkish Airlines, la première chose qui m'a inspiré fut Istanbul. Cette ville est un mélange d'art et de civilisation depuis des siècles et possède la richesse rare d’un patrimoine commun à de nombreuses cultures. Je voulais apporter des éléments de la calligraphie traditionnelle et de la mosaïque dans une nouvelle interprétation des motifs turques. Les lignes modernes se retrouvent en particulier dans les foulards et les cravates qui reflètent ce contraste et cette dualité."









Liens commerciaux

Sur le même sujet