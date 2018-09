Paris Air Legend (photos)

Article publié le 10 septembre 2018 par David Dagouret

Ce week-end s'est tenu à l'aérodrome de Melun Villaroche, la première édition du Air Legend.

Le premier meeting du Paris Air Legend a donc eu lieu, ce week-end à l'aérodrome de Melun-Villaroche et Aeroweb-fr.net était présent pour vous présenter ce nouveau rendez-vous aéronautique de la région parisienne. Le matin, les amoureux de l'aviation pouvaient être au plus prêt des appareils en se rendant sur le parking moyennant 5 euros pour être au plus prêt des avions.

Le soleil a été présent durant les deux jours et l'après midi, les "avgeeks" ont pu admirer les machines en vol durant un show de près de 5 heures avec aux commentaires le traditionnel M Bernard Chabbert.

Air Legend a ainsi présenté environ 60 avions au sol et en vol avec entres autres la présence de la Patrouille de France, l'Alphajet Solo Display, le Rafale, Le Corsair, l'Avenger, le Spitfire etc...

Précisons que le 30 septembre prochain aura lieu le "Colmar Air Legend" qui comme l'indique son nom se déroulera à l'aéroport de Colmar-Houssen.

