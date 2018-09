Stefano Bortoli, nommé Président exécutif d’ATR

Article publié le 18 septembre 2018 par David Dagouret

Stefano Bortoli remplace Christian Scherer qui est parti chez Airbus.

ATR, avec le soutien unanime de ses actionnaires Airbus et Leonardo, a nommé Stefano Bortoli, actuellement Président du Conseil d’Administration d’ATR et Directeur de la Stratégie, du Développement Marketing et des Ventes pour la division Avions de Leonardo, en tant que nouveau Président exécutif d’ATR avec effet immédiat.

Cette nomination fait suite à l’annonce la semaine dernière d’Airbus, nommant à la tête de sa Direction Commerciale, Christian Scherer.

Stefano Bortoli a commenté : "Je remercie Christian Scherer pour les contributions cruciales qu’il a apportées à ATR sur le plan commercial mais également en préparant le terrain pour l’avenir d’ATR en tant que leader de l’aviation régionale. Je suis honoré de rejoindre l’équipe passionnée et professionnelle d’ATR et d’apporter mon expérience pour continuer de maintenir le leadership d’ATR sur le marché et de le préparer pour l’avenir."





