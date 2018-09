Stelia Aerospace inaugure son nouveau siège toulousain

Article publié le 17 septembre 2018 par David Dagouret

Le 13 septembre dernier, Stelia a inauguré "Sky Park" à Colomiers.

Stelia Aerospace a inauguré le 13 septembre dernier son nouveau bâtiment, Sky Park, à Colomiers. Jusqu’alors répartis sur trois sites distincts, Stelia Aerospace a emménagé dans un nouveau site unique, regroupant la Direction, les bureaux d’études, les directions des programmes ainsi que les fonctions support de l’ensemble du Groupe Stelia Aerospace.



Situé dans la zone aéronautique de Colomiers, dans la banlieue toulousaine et à proximité de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, ce nouveau bâtiment, atteignant 28 mètres à son point le plus haut, couvre 15 000 m2 de bureaux vitrés sur six étages et accueille près de 900 salariés de Stelia Aerospace et de ses partenaires.



Le bâtiment compte davantage d’espaces en open space mais limités chacun en nombre de personnes. Les 70 salles de réunion, les 100 « phone box» (espaces de travail isolés pour 1 à 2 personnes), et les 9 «co-work cafés» côtoient ces open spaces et les bureaux.



Cédric GAUTIER, CEO de Stelia Aerospace, a déclaré : "ces nouveaux locaux, éco- efficients et ultra-connectés, sont la vitrine de Stelia Aerospace et de notre savoir-faire, et offrent à nos collaborateurs et à nos clients un nouvel environnement de travail, conçu pour dynamiser l’échange et la créativité".





