Un nouveau Chief Commercial Officer chez Airbus

Article publié le 13 septembre 2018 par David Dagouret

Airbus a annoncé le départ d'Eric Schulz pour des raisons personnelles qui sera donc remplacé par Christian Scherer.

Le groupe européen, Airbus, a annoncé la nomination de Christian Scherer au poste de "Chief Commercial Officer" suite au départ d'Eric Schulz pour des raisons personnelles. La nomination de Christian Scherer est à effet immédiat.

Christian Scherer quitte donc son poste de Président Exécutif d'ATR et son successeur au sein d'ATR sera annoncé dans les prochains jours. Il a occupé le poste de PDG d'ATR depuis octobre 2016. Il a débuté sa carrière en 1984 chez Airbus.

Christian Scherer a déclaré : "J’ai été incroyablement chanceux d’avoir assuré la direction d’ATR pendant ces dernières années pour lui assurer un futur durable. Je suis convaincu que le turbopropulseur fait partie du futur de l’aviation et je remercie les équipes d’ATR pour leur passion qui a fait d’ATR le choix préféré des opérateurs pour la connectivité régionale. J’ai partagé cette passion et j’espère avoir apporté de la valeur à ATR et à ses actionnaires."

