100 000ème passager sur la ligne Lyon-Montréal d'Air Canada

Article publié le 27 octobre 2018 par David Dagouret

La compagnie canadienne a annoncé qu'elle avait célébré son 100 000ème passager sur la liaison entre Lyon et Montréal.

Air Canada, la compagnie nationale canadienne, a annoncé qu'elle avait acceuilli son 100 000ème passager de la ligne entre Lyon et Montréal. La ligne sans escale entre Lyon et Montréal a été lancée en juin 2016 et est opérée 5 fois par semaine. Les vols sont assurés en Airbus A330-300 composé d'une cabine de trois classes pour accueillir 27 passagers en Classe Affaires Internationale, 21 en Classe Économique Privilège, et 244 en Classe Économique.

Jean-François Raudin, Directeur Général France d’Air Canada a déclaré : "Nous sommes fiers d’accueillir notre 100 000ème passager sur la ligne directe Lyon-Montréal seulement deux ans après l’ouverture de la ligne. Le succès de cette liaison confirme notre position d’acteur majeur dans le paysage aérien transatlantique et notre volonté de continuer à faciliter le transport des passagers entre l’Amérique du Nord et les villes françaises de province."

Tanguy Bertolus, Président du directoire d’Aéroports de Lyon a quant à lui déclaré : "Le succès de cette ligne est le résultat d’une parfaite adéquation entre le travail constructif des équipes de Lyon-Saint Exupéry et d’Air Canada et le réel besoin de cette desserte pour Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes ravis de pouvoir proposer cette ligne directe au départ de Lyon qui permet un accès efficace et rapide vers 120 destinations d’Amérique du Nord."





Liens commerciaux

Sur le même sujet