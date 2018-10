Air Canada lance une liaison entre Bordeaux et Montréal

Article publié le 4 octobre 2018 par David Dagouret

La compagnie canadienne opérera cette liaison dès le 15 juin 2019.

Air Canada a annoncé le 03 octobre, le lancement d'une ligne saisonnière entre Bordeaux et Montréal du 15 juin au 15 septembre 2019.

Cette liaison sera opérée à raison de 4 vols hebdomadaires avec un Boeing 737 MAX 8 configuré en deux classes.

Lucie Guillemette, Vice-Présidente Générale et Chef des Affaires commerciales d’Air Canada a déclaré : "En tant que transporteur aérien offrant une nouvelle ligne transatlantique directe au départ de Bordeaux, Air Canada renforce son positionnement concurrentiel sur le marché français avec l’ajout de cette cinquième ville au départ de France. Nos quatre vols hebdomadaires représentent une offre unique sur la ligne Bordeaux-Montréal et proposent ainsi le plus grand nombre de vols proposés par un transporteur entre Bordeaux et Montréal. Cela offrira une grande flexibilité aux voyageurs, permettant à nos passagers au départ de l’ouest de la France de découvrir le Canada et Montréal, ainsi qu’à notre clientèle canadienne, de découvrir les richesses de la région Aquitaine et ses vignobles. Outre le rôle clé que la compagnie joue en connectant la France et le Canada, son hub de Montréal est d’ailleurs extrêmement intéressant pour les voyageurs souhaitant étendre leur séjour sur des villes américaines ou autres destinations internationales."

Les vols seront effectués comme suit :

AC814 de Montréal départ à 20h30, arrivé à Bordeaux à 09h25 (J+1) le Lundi, Mercredi, Jeudi, Samedi

AC815 de Bordeaux départ à 10h25, arrivé à Montréal à 12h20 le Mardi, Jeudi, Vendredi, Dimanche

Liens commerciaux

Sur le même sujet